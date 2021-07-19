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الإثنين، 19-07-2021 03:52 م

إليسا غاضبة وتحذّر المتابعين - صورة

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الوكيل الإخباري - لطالما كانت الفنانة اللبنانية إليسا "صاحبة رأي"، تعبّر عن آرائها في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، عن الوضع المعيشي في لبنان وغيرها من المواضيع، ما يزعج بعض المتابعين الذين يعارضونها.

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فتوجهت إليسا في حسابها إلى هؤلاء الأشخاص، قائلة: "تويتر منبر للرأي، وأنا كمواطنة بيحقلي أعطي رأيي بكل المواضيع اللي بتعنيني وبتعني وطني. اللي ما بيوافق على رأيي أو أسلوبي بيقدر بكل بساطة يلغي المتابعة".


وتابعت: "واللي بدو يسمع أغانيي فيه يسمعن وين ما كان، بس عا تويتر ما بغني، بعطي رأيي لو ما عجب كتار!".

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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