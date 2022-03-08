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الثلاثاء، 08-03-2022 04:20 م

إليسا في رسالتها السنوية بيوم المرأة

اليسا


الوكيل الإخباري - وجهت الفنانة اللبنانية رسالتها السنوية لتحية النساء بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم 8 مارس، واختارت هذا العام مواجهة التمييز والعنف، والمساعدة على منح المرأة المكانة التي تستحقها، وأن تخوض فرص العمل بجرأة وثقة.

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إليسا غردت عبر حسابها بتويتر تعليقا على هاشتاق يوم المرأة العالمي قائلة:المرأة أكتر من يوم وأعظم من مناسبة. هيي كل الأمل والصمود والطاقة والحب والنجاح، وهيي اللي بتغيّر معادلات وبتصنع بلاد. وقّفوا تمييز، وقّفوا عنف، وقّفوا تسلط، وخلي كل امرأة تاخد محلها بجرأة وثقة، كل عام والمرأة بخير.

 

سيدتي 

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