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الأحد، 16-07-2023 04:52 م

أحمد عز يفوز بجائزة

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح الفنان أحمد عز جائزة "فاتن حمامة للتميز"، تقديراً لما قدمه طوال مسيرته الفنية التي بدأت منذ نهاية التسعينيات.

وفي حين من المقرر إقامة الدورة الـ45 من المهرجان في الفترة من 15-24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، علق رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، بالإشارة إلى أن "عز فنان مميز قدم العديد من الأعمال الجيدة، ويهمنا في مهرجان القاهرة تشجيع الفنانين الذين قدموا الكثير للسينما المصرية، ونحن سعداء بتكريمه ونتمنى له النجاح والتوفيق فيما هو آت"، بحسب ما ورد في صحيفة الدستور المصرية.

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