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الخميس، 03-02-2022 11:29 ص

استبعاد ماجد المصري من مسلسل بابلو

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الوكيل الإخباري - كشف المنتج ممدوح شاهين، عن استبعاد الفنان ماجد المصري من بطولة مسلسل "بابلو" وحلول الفنان حسن الرداد محله.

وقال شاهين في تصريحات صحافية، إنه يكن كل الحب والاحترام للفنان ماجد المصرى، موضحًا أن العلاقة بينهما مازالت جيدة للغاية، وأكد أن "المصري" لم يعتذر عن المسلسل، ولكن تم الاعتذار له بعدما وجد صعوبة في تسويق المسلسل باسمه كبطل.

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وأضاف: "استعنت بالفنان حسن الرداد ليتولى بطولة مسلسل "بابلو"، وبالفعل نجحت في تسويق المسلسل باسمه للعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل"، مؤكداً أن الرداد لم يأت بديلا للمصري بعد اعتذاره، ولكن بعدما وجد صعوبة في تسويق المسلسل باسم المصري كبطل للعمل.

 

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