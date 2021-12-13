الجمهور يهاجم حسام حبيب بقسوة بسبب صورة مستفزة

الوكيل الإخباري - بعد إثارته الجدل طوال الفترة الماضية عقب إعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب طلاقها رسمياً منه، عاد المطرب حسام حبيب ليثير جدلاً واسعاً إثر نشره صورة بدا فيها مع الملحن عزيز الشافعي، متجاهلاً أزمته مع شيرين، وظهورها حليقة الرأس في حفلها الأخير في أبو ظبي.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحسام حبيب، تجمعه بعدد من صنّاع الأغنية في مصر والوطن العربي، وظهر في الصورة وهو يتوسط الملحن عزيز الشافعي، والمطرب محمد كيلاني، وسعيد إمام مدير "شركة روتانا للإنتاج".

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وتسبّبت هذه الصورة بإثارة الجدل على وسائل السوشال ميديا، خاصة أنها نُشرت مباشرةً بعد انتشار صور لشيرين بدت فيها حليقة الشعر.



وانهالت على الصورة آلاف التعليقات التي تضمنت هجوماً حاداً على حسام مؤكدين أنه يسعى بذلك لزيادة شيرين حزناً، ويبعث إليها أيضاً برسائل مبهمة من خلال هذه الصورة، وردّ البعض من جمهور شيرين بتعليقات حملت الإساءة الى حسام حبيب.

المصدر - لها

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