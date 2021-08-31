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الثلاثاء، 31-08-2021 01:21 م

الفنانة السعودية مريم الغامدي تتوعد من نشر فيديو كاذباً عن وفاتها - فيديو

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الوكيل الإخباري - توعدت الفنانة السعودية مريم الغامدي بتقديم شكوى بلاغ كاذب ضد من نشر فيديو عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وذكر أنها تُوُفِّيت،
حيث نشر ذلك الشخص فيديو وكتب فيه: (إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله خالتي الفنانة مريم الغامدي إثر حادث مروري).
وعلقت الغامدي على الفيديو الكاذب وكتبت: (لمن صمم هذا الفيديو ونشره في مواقع التواصل سيُقدَّم فيه بلاغ نشر خبر كاذب لإشاعة الذعر بين الأهل والأقارب والأحبة.. وشكراً لكل من اتصل بي يطمئن.. أنا بخير ولله الحمد.. ما زلت في أبو ظبي للتصوير)، ووقّعت: مريم الغامدي.

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يُذكر أن الفنانة والإعلامية مريم الغامدي موجودة في الإمارات العربية المتحدة لتصوير مسلسل (الميراث)، ‏بأحداثه المتجددة المشوقة؛ حيث تقوم الآن باستكمال تصوير الجزء الثاني منه.

 

 

المصدر - سيدتي 

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