الفنان وليد توفيق : لم اندم على شيء سوى الدراسة

الوكيل الإخباري-كشف الفنان اللبناني وليد توفيق عن قرار كان قد اتخذه مسبقا جعله يندم عليه كل حياته حتى يومنا هذا، مشيرا إلى أن هذا القرار كان الشيء الوحيد الذي يجعله يندم.

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وقال وليد توفيق: "لم أندم على أي شيء في حياتي سوى الدراسة"، مشيرا إلى أنه كان مجبرا على أن يوقف مسيرته العلمية عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما بهدف مساعدة أفراد عائلته، وكان يعمل هو وأشقائه السبعة لمواجهة متطلبات الحياة مؤكدا أن الحياة هي أكبر مدرسة للتعليم".





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