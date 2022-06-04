السبت 04-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير في مسافر يطا

مصر تستعيد مجموعة من القطع الأثرية القديمة المهربة

الضمان: انضمام 5 بنوك محلية في خدمة Daman Pay

السعودية : سحب رعدية ممطرة وضباب على عدد من المناطق

السعودية تستقبل أوائل الحجاج من خارج المملكة منذ 2019

الصحة : جرش أصبحت من البؤر الساخنة وتكثيف للجولات على المنشأت

سلطنة عمان تعلن عن اكتشاف نفطي كبير

أول قوافل الحجاج الأردنيين تغادر في26 من حزيران الحالي

اغلاق مطعمين احترازيا في جرش بعد تسمم 35 شخصاً في بكتيريا "إي كولاي"

تقرير: البيت الأبيض يؤجل رحلات بايدن إلى الشرق الأوسط

السبت، 04-06-2022 10:46 ص

الفنان وليد توفيق : لم اندم على شيء سوى الدراسة

01-05-22-388386404


الوكيل الإخباري-كشف الفنان اللبناني وليد توفيق عن قرار كان قد اتخذه مسبقا جعله يندم عليه كل حياته حتى يومنا هذا، مشيرا إلى أن هذا القرار كان الشيء الوحيد الذي يجعله يندم.

اضافة اعلان

 

وقال وليد توفيق: "لم أندم على أي شيء في حياتي سوى الدراسة"، مشيرا إلى أنه كان مجبرا على أن يوقف مسيرته العلمية عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما بهدف مساعدة أفراد عائلته، وكان يعمل هو وأشقائه السبعة لمواجهة متطلبات الحياة مؤكدا أن الحياة هي أكبر مدرسة للتعليم".



الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
41c3b289b9

صورة .. أنغام تقود طائرة من مصر إلى جدة "بيد واحدة"

DSC_0986-630x420

فيديو .. تامر حسني يفاجئ جمهوره على المسرح

WhatsApp Image 2022-06-04 at 12.31.04 PM

دنيا سمير غانم تستذكر والديها بكلمات مؤثرة

4886759_1654322628

بعد تعرضه لحادث سير .. تفاصيل الحالة الصحية لشقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز

4628726_1609140513

قضية اثارت جدل مواقع التواصل .. شاعر مصري يسيء للفنانة الراحلة ام كلثوم واسرتها تقاضيه !

07-02-22-502007172

فيديو .. أصالة تتوقف عن الغناء في حفلها الأخير لسبب طريف

أخبار متعلقة
الفنان-عاصي-الحلاني

فيديو- عاصي الحلاني يطرح كليب "ضحكة حبيبي"

naji-osta

صورة .. من هي بطلة فيديو كليب أغنية ناجي أسطا الجديدة ؟

1570449621HUb1X

بعد اطلاق النار على منزله .. وديع الشيخ يلجأ الى القضاء