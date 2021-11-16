النجوم يباركون تحرير بريتني سبيرز من وصاية والدها

الوكيل الإخباري - بعد أن حصلت مغنية البوب الأمريكية "بريتني سبيرز" على حكم من المحكمة العليا في لوس أنجلوس يفيد بانتهاء وصاية والدها عليها قانونياً، ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي عالمياً بالخبر.

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وحصدت النجمة على دعم لا مثيل له من رواد الإنترنت، وكذلك من أهم نجوم العالم وعلى رأسهم ليدي غاغا والعروس باريس هيلتون.

وكتبت ليدي غاغا: "لقد أحببت بريتني طوال حياتها المهنية. احترمتها، وأعجبت بقوتها، لقد مكّنت الكثير من الناس وما زالت تفعل ذلك. جداً سعيدة من أجلك اليوم. لم تستحقي أبداً ما حدث لك، أنتِ نجمة خارقة وإنسانة خارقة".



أما باريس هيلتون التي تزوجت منذ أيام فكتبت: "أنا سعيدة جداً أن هذا اليوم قد جاء أخيراً، هذه اللحظة تأخرت كثيراً... بريتني سبيرز حرة وأخيراً... أنت الروح الأكثر مرونة ولطفاً وإلهاماً، كلنا نحبك كثيراً، أفضل أيامك لم تأت بعد".

وكانت بريتني سبيرز قد نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاحتفالات معجبيها من أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، بإنهاء وصاية والدها عليها بعد معركة قضائية طويلة.

المصدر - سيدتي

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