الثلاثاء 16-11-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة تعلن إدراج مواد جديدة ضمن المواد المخدرة

وزير التربية : نعتزم تطوير التعليم المهني وتحفيز الطلبة للالتحاق به

ولي العهد يطلع الأمير الحسن والأميرة سمية على برامج جامعة الحسين

الملك يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة

تعليمات للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية

رئيس الوزراء يفوض صلاحيات لوزير الاعلام

توقيف موظف بالعمل وأحد سماسرة التصاريح

الأشغال تباشر العمل على اعادة تاهيل طريق مدرسة عين جملا في جرش

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

إرادة ملكية بتشكيل مجلس أمناء تطوير الاراضي المجاورة للمغطس - اسماء

الثلاثاء، 16-11-2021 03:55 م

النجوم يباركون تحرير بريتني سبيرز من وصاية والدها

154-104202-britney-spears-freed-father-guardianship_700x400


الوكيل الإخباري - بعد أن حصلت مغنية البوب الأمريكية "بريتني سبيرز" على حكم من المحكمة العليا في لوس أنجلوس يفيد بانتهاء وصاية والدها عليها قانونياً، ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي عالمياً بالخبر.

اضافة اعلان

 

وحصدت النجمة على دعم لا مثيل له من رواد الإنترنت، وكذلك من أهم نجوم العالم وعلى رأسهم ليدي غاغا والعروس باريس هيلتون.

 

وكتبت ليدي غاغا: "لقد أحببت بريتني طوال حياتها المهنية. احترمتها، وأعجبت بقوتها، لقد مكّنت الكثير من الناس وما زالت تفعل ذلك. جداً سعيدة من أجلك اليوم. لم تستحقي أبداً ما حدث لك، أنتِ نجمة خارقة وإنسانة خارقة".

 

أما باريس هيلتون التي تزوجت منذ أيام فكتبت: "أنا سعيدة جداً أن هذا اليوم قد جاء أخيراً، هذه اللحظة تأخرت كثيراً... بريتني سبيرز حرة وأخيراً... أنت الروح الأكثر مرونة ولطفاً وإلهاماً، كلنا نحبك كثيراً، أفضل أيامك لم تأت بعد".

 

وكانت بريتني سبيرز قد نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاحتفالات معجبيها من أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، بإنهاء وصاية والدها عليها بعد معركة قضائية طويلة.

 

المصدر - سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
725029_0

عبدالمجيد عبدالله يشيد بالطفلة السعودية فلولة - فيديو

1628158764506634700

أحمد فهمي يثير الجدل حول عودة أزمته مع محمد رمضان - فيديو

14_0

رسالة مؤثرة من نبيلة عبيد لدنيا سمير غانم - فيديو

127-192805-nadia-al-jundi-hot-shorts_700x400

شاهد... نادية الجندي بإطلالة شبابية في أحدث جلسة تصوير لها

202108130140594059 (1)

زوج نيللي كريم ينفعل على جمهورها في تونس لهذا السبب

hospital

وفاة إعلامية مصرية شهيرة بعد ساعات من نقلها إلى المستشفى - صور

أخبار متعلقة
britneyspears

بعد 13 عاماً.. محكمة تنهي الوصاية على بريتني سبيرز