الهام شاهين تؤدي العمرة عن والدتها -صور

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة من أمام الكعبة بدت فيها بملابس الإحرام، رفقة شقيقها أمير شاهين، وكشفت من خلالها عن أدائها العمرة، مشيرة إلى أنها وهبت تلك العمرة لروح والدتها الراحلة، مُتمنيةً من الله أن يتقبّلها منها وأن يغفر للراحلة، ويجعل مثواها الجنة.



وعلّقت إلهام على الصور بقولها: "عمرة لأمي الغالية الله يرحمها، ويجعل مثواها الجنة، بصحبة أخي أمير... ربنا يخلّي كل الأمهات ويعطيهم الصحة، الأم أغلى ما في الوجود".



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