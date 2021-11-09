بدء العد التنازلي لعرض تماسيح النيل

الوكيل الإخباري - بعد أن انتهى من تجهيز النسخة الأولى منه، بدأ المخرج " سامح عبدالعزيز " في إعداد الموسيقى التصويرية ل فيلم " تماسيح النيل"، استعدادا لتحديد موعد طرحه بدور العرض السينمائية.

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تدور أحداث فيلم تماسيح النيل في رحلة نيلية على مركب وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب هذا المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

الفيلم بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، محمد ثروت، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهني، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين. وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

المصدر- الفن

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