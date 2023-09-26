الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا لـ الأميرتين: كل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى

5.26 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة في الأردن

ضبط شخص سرق 50 ألف دينار من داخل إحدى المركبات في اربد

عطلة رسمية في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الخميس

الأردن يشارك في إكسبو الدوحة الاثنين المقبل

المجلس الأعلى للسكان: أكثر من 200 ألف مولود سنويا في الأردن

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الصناعة والتجارة: الكفالات الإلزامية تشمل المركبات الحديثة " البنزين والهايبرد و الكهرباء"

تسجيل أقصر فترة استشفاء بعد عملية استئصال قولون في الحسين الطبية

الصحة: المطاعيم في المدارس والمستخدمة الآن ليست جديدة واعطيت لـ 4 ملايين شخص بحملة 2013 في الأردن

الثلاثاء، 26-09-2023 10:56 ص

بداية مبشرة جدًا.. الجمهور يُشيد بمسلسل "ألفريدو"

d4775e9b


الوكيل الإخباري- عُرض يوم الأحد الماضي أولى حلقات مسلسل "ألفريدو" ليفتتح بداية موسم الشتاء من خلال شبكة قنوات on، ويعتبر أول حكاية من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب". 

تصدر المسلسل محركات البحث “جوجل” بعد عرض أولى حلقاته، وجاءت تعليقات الجمهور من خلال حساباتهم الشخصية عبر السوشيال ميديا، كالتالي: "مسلسل ألفريدو رائع أول حلقة مبشرة بجد، الفنانة الكبيرة إلهام شاهين أداء ولا أروع دون مكياج إتقان وأداء ورقي، شكرًا لصناع العمل". 

كما كتب آخر: "مسلسل جميل جدًا اجتماعي أسري، وأستاذة تمثيل إلهام شاهين"، وعلق آخر: "مسلسل جميل جدًا اجتماعي أسري روعة عجبني أوي، قافلة الحلقة جامدة، الشغالة طلعت مش ساهلة باين عليها، حد يعرف اسمها البنت دي أدائها حلو تعبيرات وشها فظيعة، إلهام شاهين بصراحة عاملة الدور حلو أوي، حكاية جميلة بدايتها حلوة،ألفريدو 

اضافة اعلان

 

يتناول مسلسل "55 مشكلة حب"، مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

الفجر الفني


 




 

 


 

إقرأ ايضا
474249_8_1684769145

من اشهر مطربي التسعينات .. خمنوا من هذا الفنان المصري !

233511Image1

شريف منير يعلن طلاقه من زوجته.. ثم يتراجع!

8202312131621787085363

حقيقة وفاة الفنان كاظم الساهر

2152548_0

لمن ذهب عقد عليا في مسلسل كريستال؟

424384_1_1630670897

قصي خولي يتحدث عن أعماله الفنية وزواجه مجدداً

202392514274969017

لطيفة تكشف انتهاءها من تحضير ألبوم مع زياد الرحباني

أخبار متعلقة
258959_original

تفاعل كبير من الجمهور مع نهاية مسلسل "سفاح الجيزة"

586

مسلسل "حدث بالفعل".. غادة عبدالرازق تخطف الأضواء بهذا الدور !

12717932

ريم البارودي تعلن أسباب ابتعادها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية

7940634_1665415009

إسماعيل فرغلي يكشف عن اصابته بمرض خطير

7777777777777777777777

هل أحداث مسلسل سفاح الجيزة حقيقة أم خيال مؤلف؟