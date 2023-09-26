بداية مبشرة جدًا.. الجمهور يُشيد بمسلسل "ألفريدو"

الوكيل الإخباري- عُرض يوم الأحد الماضي أولى حلقات مسلسل "ألفريدو" ليفتتح بداية موسم الشتاء من خلال شبكة قنوات on، ويعتبر أول حكاية من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب".



تصدر المسلسل محركات البحث “جوجل” بعد عرض أولى حلقاته، وجاءت تعليقات الجمهور من خلال حساباتهم الشخصية عبر السوشيال ميديا، كالتالي: "مسلسل ألفريدو رائع أول حلقة مبشرة بجد، الفنانة الكبيرة إلهام شاهين أداء ولا أروع دون مكياج إتقان وأداء ورقي، شكرًا لصناع العمل".



كما كتب آخر: "مسلسل جميل جدًا اجتماعي أسري، وأستاذة تمثيل إلهام شاهين"، وعلق آخر: "مسلسل جميل جدًا اجتماعي أسري روعة عجبني أوي، قافلة الحلقة جامدة، الشغالة طلعت مش ساهلة باين عليها، حد يعرف اسمها البنت دي أدائها حلو تعبيرات وشها فظيعة، إلهام شاهين بصراحة عاملة الدور حلو أوي، حكاية جميلة بدايتها حلوة،ألفريدو



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يتناول مسلسل "55 مشكلة حب"، مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.





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