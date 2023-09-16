السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

"رجال الأعمال" تبحث التعاون الاقتصادي مع التشيك

الأميرة بسمة بنت طلال تلتقي وفد منظمة (USA for UNFPA )

مديرية شباب مادبا تختتم البرنامج التدريبي مع البنك الدولي

بيان صادر عن الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

الامن العام : هذا ما حدث في جبل عمان .. !

مصدر أمني يكشف حقيقة وجود حملات مُشددة على مخالفات السير في الزرقاء اليوم

الطاقة: 7.4 مليون دينار كلفة توصيل الكهرباء لمناطق على حساب فلس الريف

وكلاء السياحة: نحو 10 آلاف معتمر أردني براً وجواً منذ بدء الموسم

بعد زلزال المغرب.. الأقمار الاصطناعية تكشف كيف تحركت الأرض

شاهد : فريق الانقاذ الدولي الأردني : لا وقت للراحة - صور

السبت، 16-09-2023 01:35 م

تفاعل كبير من الجمهور مع نهاية مسلسل "سفاح الجيزة"

258959_original


الوكيل الإخباري- بمجرد انتهاء عرض مسلسل "سفاح الجيزة"، بطولة أحمد فهمي وركين سعد، والذي عرض على منصة شاهد، تصدرت أخبار تفاعل الجمهور مع الحلقة الأخيرة محركات البحث خلال الساعات الماضية.

اضافة اعلان


وأشاد عدد كبير من الجمهور والنقاد بأحداث المسلسل حيث كتب أحد المشاهدين قائلاً: "شاهدت آخر حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة، وكانت نهاية رائعة جدًّا للمسلسل نادرًا ما أشاهد أعمال عربية بأفكار جديدة، والمشهد الأخير من المسلسل يفسر لنا كيف الشخص يتحول لأسوأ نسخة طول ما يتعرض للضغط النفسي من البيئة"، فيما كتب مشاهد آخر: "نهايته بتقول إنه فيه جزء تاني"، وعلق ثالث كاتباً: "نهاية غير مفهومة بالمرة ولكن تمثيل جبار بمشاعر شابوه".


وطالب مشاهد بعمل جزء ثان من المسلسل قائلاً: "عايز جزء تاني مليش دعوة"، فيما أشاد أحد المشاهدين بأداء أبطال العمل قائلاً: "أداء في قمه الإبداع ما حسينه إنه تمثيل والمسلسل روعة تعلقنا به وعشنا مع الأحداث طول الحلقة واحنا خايفين على آدم لتقتله أو تموت أنت.. منتظرين الجزء الثاني بفارغ الصبر".


المسلسل تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، وبطولة أحمد فهمي وباسم سمرة وحنان يوسف وصلاح عبد الله وركين سعد وداليا شوقي.

 

لها


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-460507-638304577967757250

باسكال مشعلاني تحتفل بيوم ميلاد ابنها

202391515630615MF

تامر حسني يقود حملة للتبرع لمساعدة ليبيا والمغرب

aa65a2917b4cb546d2272b1cf83f22dc6b35c573-160923062946

هيا الشعيبي تكشف نوع جنينها

انغام-وشيرين-عبدالوهاب-780x470

أنغام تكشف حقيقة خلافها مع شيرين عبد الوهاب

Doc-P-460501-638304546820406675

نادر الاتات و اسماعيل تمر يكشفان مفاجأة للجمهور

cherine230915042943604~

شيرين تحضر مفاجأة.. حفل في العلا السعودية

أخبار متعلقة
2023914103424287JQ

"سفاح الجيزة".. تعرف على موعد الحلقتين الأخيرتين وسط إثارة متوقعة

586

مسلسل "حدث بالفعل".. غادة عبدالرازق تخطف الأضواء بهذا الدور !

2023913115254615IX

والدة "سفاح الجيزة" تعيش "فوبيا" بسبب المسلسل

12717932

ريم البارودي تعلن أسباب ابتعادها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية

7777777777777777777777

هل أحداث مسلسل سفاح الجيزة حقيقة أم خيال مؤلف؟

حماده-هلال-المداح

رمضان 2024.. حمادة هلال يتعاقد على الموسم الرابع من مسلسل "المداح"