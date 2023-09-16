تفاعل كبير من الجمهور مع نهاية مسلسل "سفاح الجيزة"

الوكيل الإخباري- بمجرد انتهاء عرض مسلسل "سفاح الجيزة"، بطولة أحمد فهمي وركين سعد، والذي عرض على منصة شاهد، تصدرت أخبار تفاعل الجمهور مع الحلقة الأخيرة محركات البحث خلال الساعات الماضية.

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وأشاد عدد كبير من الجمهور والنقاد بأحداث المسلسل حيث كتب أحد المشاهدين قائلاً: "شاهدت آخر حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة، وكانت نهاية رائعة جدًّا للمسلسل نادرًا ما أشاهد أعمال عربية بأفكار جديدة، والمشهد الأخير من المسلسل يفسر لنا كيف الشخص يتحول لأسوأ نسخة طول ما يتعرض للضغط النفسي من البيئة"، فيما كتب مشاهد آخر: "نهايته بتقول إنه فيه جزء تاني"، وعلق ثالث كاتباً: "نهاية غير مفهومة بالمرة ولكن تمثيل جبار بمشاعر شابوه".



وطالب مشاهد بعمل جزء ثان من المسلسل قائلاً: "عايز جزء تاني مليش دعوة"، فيما أشاد أحد المشاهدين بأداء أبطال العمل قائلاً: "أداء في قمه الإبداع ما حسينه إنه تمثيل والمسلسل روعة تعلقنا به وعشنا مع الأحداث طول الحلقة واحنا خايفين على آدم لتقتله أو تموت أنت.. منتظرين الجزء الثاني بفارغ الصبر".



المسلسل تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، وبطولة أحمد فهمي وباسم سمرة وحنان يوسف وصلاح عبد الله وركين سعد وداليا شوقي.



لها