شاهد - رامز جلال يكشف فكرة برنامجه للمقالب رمضان القادم

الوكيل الإخباري -

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خلال لقائه في برنامج ET بالعربي، المذاع على قنوات mbc، شوق الفنان رامز جلال جمهوره، لفكرة برنامجه الرمضاني المقبل 2022، متمنيًا أن تنال هذه الفكرة إعجاب جمهوره المصري والعربي، كما كشف أيضًا عن أمنيته بأن يستضيف المطرب محمد عبده في إحدى الحلقات ببرنامجه.وتحدث رامز عن البرنامج أثناء تواجده بالسعودية، لحضور كواليس تجربة رامز، اللعبة التفاعلية، في بوليفارد بالرياض سيتي، قائلا: "رمضان الجاي ربنا يسهل ويعدي على خير، عندنا مقلب صغير يارب يعجب الناس، وبتمنى أستضيف الفنان محمد عبده.. أبو نورة أنا حبيبك".

لها

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