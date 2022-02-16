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الأربعاء، 16-02-2022 12:56 م

بسمة وهبة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة مرض حمو بيكا - فيديو

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الوكيل الإخباري - أثار مؤدّي المهرجانات حمو بيكا جدلاً كبيراً بعد دخوله المستشفى إثر إصابته بوعكة صحية عقب ظهوره في أحد البرامج وبكائه على الهواء بسبب قرار نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر إيقافه عن الغناء في مصر، وإعلان بيكا أنه مصاب بمرض نادر يستوجب تلقيه حقنة كل ثلاثة أشهر، ثمن الواحدة منها 130 ألف جنيه.

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وكشفت الإعلامية بسمة وهبة حقيقة مرض بيكا في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" بعدما شكّك البعض فيه واتّهموه بادّعاء هذا المرض... وقالت بسمة في الفيديو: "شهادة حق حقيقي موضوع الحقنة صح، وحمو مش بيدّعي وحرام، ربنا يكرمه ويعافيه لأن موضوع تعبه حقيقي".



 

 

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