بعد الدفن... هشام عباس يودع والده بصورة وتعليق مفاجئ

الوكيل الإخباري - شيع الفنان المصري هشام عباس والده المتوفي لمهندس محمود محمد عباس أمس الجمعة في مقابر الأسرة واقتصر التشييع على أفراد العائلة وبعض الأقارب وباء كورونا.

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وبعد التشييع، نشر هشام عباس صورة "سيلفي" له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهر فيها عفوياً ويضحك، وعلامات الحزن واضحة على عيونه، وعلق عليها قائلاً: "الغناء هو أفضل دواء".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة وانهالت عليه تعليقات التعازي وكلمات المواساة.





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