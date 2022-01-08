السبت 08-01-2022
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السبت، 08-01-2022 01:56 م

بعد الدفن... هشام عباس يودع والده بصورة وتعليق مفاجئ

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الوكيل الإخباري - شيع الفنان المصري هشام عباس والده المتوفي لمهندس محمود محمد عباس أمس الجمعة في مقابر الأسرة واقتصر التشييع على أفراد العائلة وبعض الأقارب وباء كورونا.

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وبعد التشييع، نشر هشام عباس صورة "سيلفي" له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهر فيها عفوياً ويضحك، وعلامات الحزن واضحة على عيونه، وعلق عليها قائلاً: "الغناء هو أفضل دواء".

 

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة وانهالت عليه تعليقات التعازي وكلمات المواساة.

 

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