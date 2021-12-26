بعد سنوات من الصراع.. انتهاء الخلاف بين بهاء سلطان ونصر محروس

الوكيل الإخباري - ست سنوات كاملة قضاها الفنان بهاء سلطان فيما يشبه الحجب عن الغناء بسبب عقده مع المنتج نصر محروس الذي تسببت المشكلات والصراعات والأزمات بينهما، والتي وصلت إلى ساحات القضاء والمحاكم، في عدم إنتاج أي أغنيات جديدة بصوت بهاء.

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ولكن بعد تدخل الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في الأمر أصبح لسلطان الحق في الغناء والتعاقد مع أي شركة فنية أخرى، بعد أن تصالح رسمياً مع نصر محروس.



نهاية السنوات العجاف في حياة بهاء سلطان جاءت من خلال ورقة بعنوان "براءة ذمة" وقع عليها نصر محروس وسلمها لمحامي بهاء سلطان، والتي أعادت له الحق في التعامل مع أي شركة وطرح أي أغنية فى أي وقت.

وجاءت بيانات الورقة التي وقَّع عليها محروس كالتالي: "أنا نصر محروس أبرئ ذمة الفنان بهاء سلطان من أي التزام بسداد المبالغ المستحقة عليه والمتعلقة بالنسبة المتفق عليها من أجره عن اللايف وأبرئ ذمته كذلك من استكمال تنفيذ العقود المحررة معه ويصبح من حقه التعاقد مع أي شركة أخرى دون اعتراض مني على ذلك، علما بأن الدافع الوحيد وراء ذلك هو فقط المحبة والتسامح، مع تمنياتي الطيبة له بالنجاح والتفوق واستعدادي على مساعدته فى المستقبل.. نصر محروس».

المصدر - لها