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الإثنين، 07-08-2023 04:09 م

بعد طول انتظار .. الكشف عن موعد عرض مسلسل مدرسة الروابي للبنات

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الوكيل الإخباري- يتشوق كثير من الناس في الوطن العربي، لمشاهدة مسلسل مدرسة الروابي للبنات الجزء الثاني، والذي يأتي بعد انتظار دام أكثر من عام على عرض الموسم الأول والذي لاقى إعجابًا لدى الكثيرين.

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وبما يتعلق بموعد عرض مسلسل مدرسة الروابي الجزء الثاني ، فإنه وفقًا للجهة المنتجة والقائمين على المسلسل الأردني الشهير، فإنه سيبدأ عرضه اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 10 آب 2023، وذلك على منصة نتفليكس.

 

وقالت إحدى القائمات على المسلسل، إن كتابة الجزء الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات الجزء 2، استغرق أكثر من عام، مشيرة إلى أن الكتابة لا تتوقف، كما أن التحضير للمسلسل استغرق قرابة ستة شهور، واصفة مدرسة الروابي الجزاء الثاني بـ "الخطير".

 

 

وكالة سوا الاخبارية 

 




 

 


 

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