بعد غياب .. أنغام تخرج عن صمتها وتعلق على أزمتها الأخيرة

الوكيل الإخباري-تستعد الفنانة أنغام، لإحياء أولى حفلاتها بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي مرت بها خلال الفترة الماضية، والتي ستكون في دولة الكويت.

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ومن المقرر أن تُقيم أنغام، الحفل يوم 26 من شهر ديسمبر الجاري، على مسرح الأرينا الكويت، وجاءت أسعار تذاكر حفل الحفل كالآتي:-



- ذوي الاحتياجات الخاصة (كرسي متحرك) بالإضافة إلى مقعد مرافق: 60 دينار كويتي.

- البرونز: 40 دينار كويتي.

- السلفير: 50 دينار كويتي.

- الجولد: 60 دينار كويتي.

- بلاتنيوم: 70 دينار كويتي.

- دياموند: 80 دينار كويتي.

- ملكي الفئة ب: 100 دينار كويتي.

- ملكي الفئة أ: 120 دينار كويتي.

- 150:VIP دينار كويتي.

- VVIP:180. دينار كويتي.



ووجهت الفنانة أنغام رسالة شكر لـ جمهورها وعائلتها، وقالت في تصريحات تلفزيونية: إن شاء الله أقل من شهر أكون كويسة عشان معايا حفلة في الكويت.



وتابعت: الحمد لله اللي أنا عديت فيه مكنش سهل، بس الحمد لله الواحد حس إنه في محنة، ولكن الدعوات اللي بتوصل شالت من عليا كتير، وبقول لجمهوري شكرا جدًا ليهم على الحب والدعوات.



واختتمت أنغام حديثها: بشكر ربنا وكل الناس وبشكر اللي دعوا لي، ووالدتي تعبت جدا نفسيا وجسديا بسبب تعبي الفترة الماضية، والحمد لله أنا كويسة.. ومكنتش متوقعة حب الناس دي كلها.. وربنا ما يكتب اللي حصلي مع حد.

القاهرة24

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