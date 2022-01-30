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الأحد، 30-01-2022 01:34 م

رسالة جديدة من منى زكي لابنتها

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الوكيل الإخباري - مازالت الفنانة منى زكي تسند نفسها عن طريق نشر العديد من الرسائل التحفيزية والجمل المقتبسة لتعبر عن طريقها في الحياة، ورسائل أخرى لتعبر عن حبها لعائلتها .

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نشرت منى عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، رسالة مكتوباً فيها: "الى ابنتي، قد لا أكون قلتها بشكل كافٍ، لكن لا أتخيل الحياة بدونك، تجعلينني أضحك، فخورة بك، وأحبك أكثر من أي شيء، طفلتي الصغيرة الجميلة".

 

كما نشرت رسالة أخرى، كتبت فيها: "لهولاء الذين يأخذون الحياة يومًا بيوم وشكواهم قليلة، وممتنين لكل الأشياء الصغيرة في الحياة، أجعل يومك مشرقًا بالابتسامة".

لها

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