بأحداث مأساوية هزت الجمهور .. وفاة 5 نجوم عرب خلال مسلسلاتهم في يوم واحد

الوكيل الاخباري - شهدت الحلقات الأخيرة في بعض مسلسلات رمضان أحداثاً مأساوية، انتهت بوفاة شخصيات أساسية، أثرت في الجمهور.

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ومن هذه المسلسلات:



- مسلسل جعفر العمدة: انتهت الحلقة الـ28 من العمل بمشهد مؤثر، بعدما قامت "دلال" التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي بطعن "بلال شامة" التي يجسده الفنان مجدي بدر، بالسكين، حتى فارق الحياة، وتم توثيق فعلتها بفيديو سجله جعفر ونال المشهد إعجاب الجمهور والنقاد رغم دور الشر الذي كانت تلعبه دلال.



- مسلسل سره الباتع: شهدت الحلقة الـ28 مقتل "حامد" الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، رمياً بالرصاص على يد الجنود الفرنسيين، بعدما خرج لمنعهم من ضرب القرية وقتل أهلها.



- مسلسل سوق الكانتو: توفي خلال أحداث الحلقة 28، "شحاتة القماش" الذي يجسد شخصيته الفنان محمود البزاوي، بعد معركة بينه وبين "طه وصالح القماش" بسبب استيلائه على ميراث العائلة، حيث تلقى شحاتة رصاصة مات على إثرها.



- مسلسل "تحت الوصاية" توفي رشدي الشامي "عم ربيع" بعد تعرضع لإصابة خطيرة في ظهره، أثناء محاولة تصديه للبلطجية الذين أرادوا الاستيلاء على المركب.



- مسلسل النار بالنار: شهدت الحلقة الاخيرة من العمل احداثا مأساوية ومؤثرة، بعد مقتل "مريم" التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية كاريس، على يد زوجها بعد أن حرضه عمران "عابد فهد".

