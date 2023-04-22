السبت 22-04-2023
الوكيل الاخباري

حملة لتنظيف الشاطىء الجنوبي في خليج العقبة

مصرع شخصين في إسبانيا بسبب شطيرة بيتزا

أوروبا تحافظ على صدارة سوق السيارات عالمياً والصين تطيح بأميركا

وزارة الصحة تنوي إدخال لقاح جدري الماء إلى برنامج التطعيم الوطني

إربد: اتلاف اكثر من 50 طن من المواد التموينية خلال رمضان

الملك يعزي هاتفيا بوفاة الملازم أول المثنى الشقيرات

العيد بهجة تشتاق لها قلوب الأردنيين وتجسيد للعادات التي توارثتها الأجيال

بأحداث مأساوية هزت الجمهور .. وفاة 5 نجوم عرب خلال مسلسلاتهم في يوم واحد

وفاة نجم العشق الممنوع والجمهور بحالة صدمة

لبنان: تطبيق قرار حكومي بترحيل سوريين دخلوا للبنان خلسة

السبت، 22-04-2023 06:24 م

بأحداث مأساوية هزت الجمهور .. وفاة 5 نجوم عرب خلال مسلسلاتهم في يوم واحد

f82c550ecd137c18917c69bf1999f9de


الوكيل الاخباري - شهدت الحلقات الأخيرة في بعض مسلسلات رمضان أحداثاً مأساوية، انتهت بوفاة شخصيات أساسية، أثرت في الجمهور.

اضافة اعلان


ومن هذه المسلسلات:


- مسلسل جعفر العمدة: انتهت الحلقة الـ28 من العمل بمشهد مؤثر، بعدما قامت "دلال" التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي بطعن "بلال شامة" التي يجسده الفنان مجدي بدر، بالسكين، حتى فارق الحياة، وتم توثيق فعلتها بفيديو سجله جعفر ونال المشهد إعجاب الجمهور والنقاد رغم دور الشر الذي كانت تلعبه دلال.


- مسلسل سره الباتع: شهدت الحلقة الـ28 مقتل "حامد" الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، رمياً بالرصاص على يد الجنود الفرنسيين، بعدما خرج لمنعهم من ضرب القرية وقتل أهلها.


- مسلسل سوق الكانتو: توفي خلال أحداث الحلقة 28، "شحاتة القماش" الذي يجسد شخصيته الفنان محمود البزاوي، بعد معركة بينه وبين "طه وصالح القماش" بسبب استيلائه على ميراث العائلة، حيث تلقى شحاتة رصاصة مات على إثرها.


- مسلسل "تحت الوصاية" توفي رشدي الشامي "عم ربيع" بعد تعرضع لإصابة خطيرة في ظهره، أثناء محاولة تصديه للبلطجية الذين أرادوا الاستيلاء على المركب.


- مسلسل النار بالنار: شهدت الحلقة الاخيرة من العمل احداثا مأساوية ومؤثرة، بعد مقتل "مريم" التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية كاريس، على يد زوجها بعد أن حرضه عمران "عابد فهد".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
morad1.PNG

وفاة نجم العشق الممنوع والجمهور بحالة صدمة

elaosboa50768

مخرج "جعفر العمدة" يكشف حقيقة وجود جزء ثانٍ من المسلسل

جعفر

الكشف عن مفاجآت نهاية مسلسل "جعفر العمدة"

maxresdefault

محمد رمضان يرد على تعليق أردني على جعفر العمدة - فيديو

1020221910325128363447

وفاة فنان عالمي شهير بنوبة قلبية -صورة

2222

مخرج جعفر العمدة يكشف سبب عدم مشاركة زوجته مي عمر بالعمل

أخبار متعلقة
elaosboa50768

مخرج "جعفر العمدة" يكشف حقيقة وجود جزء ثانٍ من المسلسل

maxresdefault

محمد رمضان يرد على تعليق أردني على جعفر العمدة - فيديو

2222

مخرج جعفر العمدة يكشف سبب عدم مشاركة زوجته مي عمر بالعمل

263522230_429746065348076_8678345027769515642_n

أحمد فهمي: لم أتوقع أن أبتعد عن الكوميديا في رمضان

WhatsApp Image 2023-04-19 at 10.32.26

مخرج مسلسل جعفر العمدة يخرج عن صمته ويتحدث عن الحلقة الأخيرة

342217223_180629421528326_965388142412736126_n

محمد رمضان يكشف مفاجأة عن حلقة اليوم من جعفر العمدة قبل عرضها - صورة