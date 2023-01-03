بيان خاص من تامر حسني حول شركته الإنتاجية

الوكيل الإخباري-أصدر النجم تامر حسني بياناً حاسماً بخصوص شركته الإنتاجية التي تتولى إدارة أعماله، مؤكداً أنها المسؤولة عن أي تعاقد خاص سيكون من خلالها، موضحا أن الإدارة سيتم تغييرها الفترة المقبلة.

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ونشر النجم المصري البيان عبر صفحته على السوشيال ميديا وجاء فيه: "بيان خاص لشركة TH production للفنان تامر حسني، للتواصل مع الشركة وأي تعاقدات خاصة بالفنان تامر حسني، سيكون من خلال شركة TH Production والعلاقات العامة هالة عمر وذلك بصفة مؤقتة حتى الإعلان رسميا عن الإدارة الجديدة".







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