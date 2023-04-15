تامر حسني: "انهنت كتير في بداية حياتي"

الوكيل الإخباري- وجّه الفنان تامر حسني من خلال منشور مطوّل عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" رسالة للأشخاص المحبَطين، الذين يرون أن أحلامهم لا تتحقق، مشيراً إلى أن سبب هذه المشكلة يكمن في العقل الباطن للإنسان، ونصح الشباب بالتغلب على هذه المشكلة من خلال نقاط عدة.



وقال تامر في منشوره: "لفت نظري في تعليقاتكم إن في ناس كتير مش عارفين يوصلوا وينجحوا وحاسين إن كل شيء سيئ ملازمهم، وفاكرين إنهم منحوسين ومصدقين إن حظهم وحش".



وأضاف: "أنا هشاور على سبب مهم بينتج عنه الشعور ده، كتير من صدمات حياتك بيكون السبب فيها هو عقلك الباطن، يعني أنت السبب ورا كل ده عشان عقلك الباطن بعد الصدمات وبعد كل جرح خزّن معاني غلط واقنعك بيها إنها صح، زي إنك شخص قليل متسواش وملكش قيمة، وإن الطيبة مش كويسة ولازم تبقى شرير عشان تعرف تعيش".



وأردف بالقول: "الأفكار دي بتنجح في صنع طاقات سلبية حواليك تزيدك في هدم نفسك، وعقلك الباطن بيخليك تصدق نتايج صدماتك أكتر من وعود ربنا. الحل إنك لازم تتعامل مع مخك إنه جهاز هتفتحه وترمي منه كل المعاني البايظة، وتبدل المعاني دي بالمعاني الصحيحة".



واختتم تامر حسني منشوره بالقول: "ركز في قصتك أنت مع ربنا، وبلغة الامتحانات تخليك في ورقتك عشان في الآخرة أنت هتتسئل على أعمالك أنت، وعشان أطمن كل واحد عنده هدف، مش هيكون جواك حلم بحاجة إلا وربنا جاعل جواك القدرة على تحقيقه".

اضافة اعلان

لها