السبت 15-04-2023
الوكيل الاخباري

المعدن الأصفر يخسر بريقه ويتراجع عالمياً في أسبوع

الأردن يرحب بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

ضبط 115 متسولا في الأردن خلال يوم واحد

مرصد الزلازل الاردني يسجل زلزالا بقوة 4.2 على الحدود السورية اللبنانية

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويقتحم عدة قرى في جنين

نقيب الألبسة : حركة تسوق نشطة بالقطاع

مفتي المملكة يوضح حكم القراءة عن المصحف أثناء التراويح وقيام الليل

الخارجية تفعل خليتي ازمة لمتابعة أوضاع الأردنيين في السودان

الأردن يتحرى عيد الفطر المبارك الخميس المقبل

وفاة 3 شباب بصعقة كهربائية في جرش

السبت، 15-04-2023 03:33 م

تامر حسني: "انهنت كتير في بداية حياتي"

111111111111111111111111


الوكيل الإخباري- وجّه الفنان تامر حسني من خلال منشور مطوّل عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" رسالة للأشخاص المحبَطين، الذين يرون أن أحلامهم لا تتحقق، مشيراً إلى أن سبب هذه المشكلة يكمن في العقل الباطن للإنسان، ونصح الشباب بالتغلب على هذه المشكلة من خلال نقاط عدة.

وقال تامر في منشوره: "لفت نظري في تعليقاتكم إن في ناس كتير مش عارفين يوصلوا وينجحوا وحاسين إن كل شيء سيئ ملازمهم، وفاكرين إنهم منحوسين ومصدقين إن حظهم وحش".

وأضاف: "أنا هشاور على سبب مهم بينتج عنه الشعور ده، كتير من صدمات حياتك بيكون السبب فيها هو عقلك الباطن، يعني أنت السبب ورا كل ده عشان عقلك الباطن بعد الصدمات وبعد كل جرح خزّن معاني غلط واقنعك بيها إنها صح، زي إنك شخص قليل متسواش وملكش قيمة، وإن الطيبة مش كويسة ولازم تبقى شرير عشان تعرف تعيش".

وأردف بالقول: "الأفكار دي بتنجح في صنع طاقات سلبية حواليك تزيدك في هدم نفسك، وعقلك الباطن بيخليك تصدق نتايج صدماتك أكتر من وعود ربنا. الحل إنك لازم تتعامل مع مخك إنه جهاز هتفتحه وترمي منه كل المعاني البايظة، وتبدل المعاني دي بالمعاني الصحيحة".

واختتم تامر حسني منشوره بالقول: "ركز في قصتك أنت مع ربنا، وبلغة الامتحانات تخليك في ورقتك عشان في الآخرة أنت هتتسئل على أعمالك أنت، وعشان أطمن كل واحد عنده هدف، مش هيكون جواك حلم بحاجة إلا وربنا جاعل جواك القدرة على تحقيقه".

اضافة اعلان

 

لها

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1111111

نعي واسع لشخصية شومان في "العربجي"

2_797775

سيلين ديون تتحدى مرضها الصعب بهذه الطريقة

Screenshot-2023-03-24-at-17-48-42-زقاق-الجن-يبدأ-بحكايا-الجان..-وإهداء-إلى-روح-شادي-زيدان-780x470

مصدر يكشف مفاجأة عن مسلسل زقاق الجن

20230412072403243

نهاية مسلسل جعفر العمدة.. طلب بتغيير أحداث الحلقة الأخيرة

elaosboa78430

الأمن المصري يصدر بيانا بشأن مسلسل جعفر العمدة

مسلسل-جعفر-العمد

نجم مسلسل جعفر العمدة يكشف سرا عن العمل

أخبار متعلقة
222222222222

تامر حسني يردّ على تصريحات حسن شاكوش عن زفافه

medium_2023-03-22-6aa91f6b3c

تامر حسني بتخذ قراراً مفاجئاً مع بداية شهر رمضان

medium_2023-03-18-b58dd4ca74

تامر حسني يدعم نجل محمد ثروت بطريقته الخاصة