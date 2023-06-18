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الأحد، 18-06-2023 10:36 ص

تامر حسني يدعم مطرباً شاباً بعد ظهوره ببرنامج تلفزيوني

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الوكيل الإخباري- نشر الفنان تامر حسني على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع من حلقة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "CBC" وتقدمه المذيعات مني عبدالغني، هبة الاباصيري، إيمان عز الدين ومها الصغير، والتي ظهر فيها فنان شاب يدعى شهاب كمال.

وعقب غناء شهاب في البرنامج أعرب تامر حسني عن إعجابه الشديد بصوته، وعلق على مقطع الفيديو قائلاً: "ما شاء الله أصوات مصرية حقيقية تستحق كل الدعم والاحترام بجد مطرب هايل".

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يذكر أنها ليست المرة الاولى التي يدعم فيها تامر المواهب الشابة التي تستضيفها هذه النوعية من البرامج، حيث أشاد بالفنانة الشابة مريم النجدي مغنية حفل "قادرون باختلاف"، ونشر مقطعاً من لقائها في البرنامج، وعلق عليها قائلًا: "يا مريوم صوتك كل يوم بيحلو".

 

لها

 




 

 


 

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