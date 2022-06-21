تسريب فيديو للفنان كاظم الساهر مُنع عرضه قبل 29 عاماً

الوكيل الإخباري-أعاد متابعي مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو قديم للفنان العراقي كاظم الساهر بعد منع عرضه قبل 29 عاماً وتصدر التريند خلال الساعات الماضية .

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وفي التفاصيل، قرر التلفزيون العراقي، عام 1993، منع الفيديو كليب الخاص بأغنية "هدد كسر، حطم دمر، والعب على أعصابي"، التي كتب كلماتها الشاعر كريم العراقي، ولحنها كاظم بنفسه، وصدرت ضمن البوم "بانت ألاعيبك"، ونالت شهرة واسعة في مختلف أرجاء الوطن العربي، منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا.

وكان من سوء حظ الفنان العراقي وجمهوره أن يتم منع هذا الكليب، كونه صور بطريقة مختلفة جداً عن جميع أغنيات القيصر، فقد تم تصويره في شوارع بغداد بين عامة الناس، وظهر كاظم ببعض مقاطعه يغني على ظهر إحدى الحافلات، ويحيط به عدد كبير من العراقيين الذين حضروا بصورة تلقائية دون الاستعانة بأي كومبارس، كما تجمهر الآلاف حول الحافلة مستمتعين بمشاهدة نجمهم المفضل وهو يغني أمامهم دون أية حواجز.





لبنان24

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