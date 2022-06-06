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الإثنين، 06-06-2022 05:11 م

فيديو .. زياد برجي يعلن عن اغنيته الجديدة " اجت الصيفية "

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الوكيل الإخباري-طرح الفنان اللبناني زياد برجي الفيديو الأولي لأغنيته الجديدة التي ستبصر النور في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، وهي بعنوان "إجت الصيفية"

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زياد الذي تعرض أمس لحادث خلال تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة، رفض أن يجعل هذا الامر يؤثر على عمله، خصوصاً أن هناك عدد كبير من محبيه ينتظرون جديده بفارغ الصبر، لذا قرر ان يبادلهم هذا الحب الكبير مثل العادة، وأن يفاجئهم ويشوقهم في الوقت نفسه لأغنيته الجديدة، التي من المتوقع أن تحقق نجاحاً استثنائياً ككل اعمال الفنان زياد برجي.

 

 

الفن

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