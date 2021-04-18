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الأحد، 18-04-2021 01:56 م

تسريب فيديو يكشف تفاصيل نهاية مسلسل 'نسل الأغراب' ويحدث ضجة.. شاهد

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الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم تصويره من قبل كومبارس في مسلسل "نسل الأغراب" يكشفون أحداث الحلقات الأخيرة من المسلسل قبل عرضها.

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وكشف الفيديو المتداول حرق منزل "عساف الغريب" الذي يجسده الفنان أحمد السقا من قبل رجال "غفران الغريب" وترديد الكومبارس "ولعنا في عساف.. حرقنا بيته" ومن المعروف أن الصراع بين "غفران الغريب" و"عساف الغريب" قائما منذ قديم الأزل.


وترددت أخبار من كواليس العمل أن كومبارس المسلسل قصدوا حرق الأحداث انتقاماً من المخرج محمد سامي بسبب اشتباكه معهم في وقت لاحق أثناء التصوير وطرد عدد منهم.


وشهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل "نسل الأغراب" خروج "عساف الغريب" من السجن وسعيه للانتقام من "غفران الغريب" الذي قتل والده وتزوج زوجته "جليلة" وقام بتربية نجله "حمزة" وإبعاده عن والده الحقيقي.

مسلسل "نسل الأغراب" هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التلفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة فيلم "هروب اضطراري" قبل عامين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، ومحمد مهران.

 


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