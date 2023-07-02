تعرف على سبب إحالة رضوى الشربيني للتحقيق

الوكيل الإخباري- أحالت مجموعة قنوات cbc الإعلامية رضوى الشربيني للتحقيق بسبب منشور كتبته عبر حساباتها الشخصية.

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وبدأ الجمهور يبحث عن سبب إحالة رضوى الشربيني للتحقيق والمنشور الذي تسبب في الأزمة خاصة أنها حذفته من حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.



ويرجع سبب تحويل رضوى الشربيني للتحقيق المنشور الذي كتبت فيه: "مش فاهمة ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه؟!".

وأثار المنشور جدلا كبيرا واعترض البعض على ما كتبته رضوى الشربيني ووصفت به الرجال.



وأصدرت مجموعة قنوات cbc بيانا جاء فيه: "تعلن إدارة قناة cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات".



وحتى الآن لم تعلق رضوى الشربيني على ما حدث.







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