تفاصيل عرض حفل جوائز إيمي 2021

الوكيل الإخباري - تنطلق فعاليات جوائز إيمي 2021 بدورتها الـ73، يوم الاثنين المقبل 20 أيلول عند الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية على محطة OSN.

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وسيشارك في الحفل ألمع نجوم المسلسلات والبرامج التلفزيونية العالميين، والذي يُعد إحدى أكبر الأمسيات التلفزيونية السنويةوأكثرها إثارة للاهتمام في العالم وسيقدّم الأمسيةَ المرتقبة التي تُقام وتُنقل مباشرة من لوس أنجلوس، الممثل الأميركي الشهير الملقب بـ"سيدريك ذا إنترتينر".





وتبدا فعاليات السجادة الحمراء التي تسبق الحفل عند الساعة 01:00 صباحاً بتوقيت السعودية.



وتأتي هذه الدورة من جوائز "إيمي" لتكرّم أفضل الإنتاجات التلفزيونية التي صدرت بين الأول من يونيو 2020 و31 من مايو 2021، وذلك ضمن 26 فئة تشمل التمثيل وكتابة الأعمال وغيرها.

المصدر - الفن