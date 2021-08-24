تفاصيل مسلسل يسرا الجديد

الوكيل الإخباري - علم موقع الفن ان الممثلة يسرا ستتجه لتقديم مسلسل كوميدي في عام 2022 من إنتاج شركة العدل جروب.

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وكانت يسرا انتهت مؤخراً من تصوير فيلمها الجديد " ليلة العيد" مع المخرج سامح عبد العزيز والمقرر عرضه قريباً من انتاج السبكي.



يذكر أن يسرا نافست في موسم السباق الرمضاني 2021 بمسلسل خيانة عهد.

وكانت يسرا تحدثت عن علاقتها بزوجها المهندس خالد سليم في مقابلة لها عبر شاشة "dmc"، في برنامج "مساء dmc" للإعلامي رامي رضوان .

قائلة: ده هدية ربنا ليا وأكبر هدية في عمري وأحن واحد عليا ربنا يخلهولي ويبعد عننا العين وأنا بخاف جداً من الحسد وهو كمان، أنا أقنعته بصعوبة يطلع معايا في مسلسل حرب أهلية وقولتله من فضلك وافق ده مشهد النهاية بس، أنا اتجوزت واطلّقت بعد ما حب عليا واحدة وقولت ده بقى هينصفني، وخالد جوزي أول من دخل الهوا في برامج هالة سرحان وكان دايماً ورا الكاميرا مخرج بس قولتله اطلع معايا أول الكاميرا مشهد خفيف.

المصدر - الفن