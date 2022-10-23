توبا بويوكستون ومريم أوزرلي تتلقيان عرضاً ماليا ضخما لحضور مونديال قطر 2022

الوكيل الإخباري - أفادت صحف تركية أن إدارة بطولة كأس العالم 2022 في قطر عرضت مبلغاً خيالياً على النجمتين التركيتين توبا بويوكستون ومريم أوزرلي مقابل حضورهما الفعاليات الشهر المقبل.

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وقال موقع A Haber التركي انه تم عرض مبلغ نصف مليون على كل من الممثلتين التركيتين لكي تكونا موجودتان في العرس الكروي الا انهما حتى الان لم تؤكدان او تنفيان حضورهما المونديال.



يذكر ان نجوم معروفين سيفتتحون البطولة مثل النجمة شاكيرا والفنانة دوا ليبا اضافة الى فرقة BTS غير المفاجآت الكثيرة التي ستكشف قريباً.

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