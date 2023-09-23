السبت 23-09-2023
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السبت، 23-09-2023 11:04 ص

جائزة مالية .. نتفلكس تكشف تفاصيل مسلسل جديد باسم "لعبة الحبار"

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الوكيل الإخباري- طرحت نتفلكس العرض التشويقي الأول الكامل لمسلسلها الجديد القائم على مسلسلها الناجح بعنوان "لعبة الحبار : التحدي"، مع جائزة مالية قدرها 4.56 مليون دولار.

وما يميز هذا المسلسل الجديد أنه واقعي ومبني على أحداث وألعاب المسلسل الذي بات الأقوى على منصة نتفلكس.

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وفي حين أعلنت منصة الفيديوهات حسب الطلب، أن مسلسل "التحدي" الجديد سوف يبدأ عرضه في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، يظهر البرومو أن هناك 456 متسابقاً يتنافسون في مجموعة من الألعاب مستوحاة من العرض الكوري الناجح.


ويتنافس المتسابقون في تحديات كانت موجودة في العرض علاوة على "إضافات جديدة مثيرة"، وفقاً لمخطط الزمني، مع إقصاء العديد منهم مع تقدم اللعبة.

 

 

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