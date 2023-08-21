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الإثنين، 21-08-2023 01:30 م

تأجيل عرض "جعفر العمدة 2"

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري محمد غنيم عن تأجيل الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" إلى عام 2025؛ بسبب ظروف تتعلق بشركة الإنتاج، وذلك بعد أن كان مقررا عرضه في دراما رمضان 2024.

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وأكد غنيم أن "اتحاد المنتجين" الذي أسس منذ مدة، هو السبب في تأجيل المسلسل، لأن شركات الإنتاج اتفقت على تخفيض أجور العاملين والممثلين بنسبة 40%، وهذا ما رفضه طاقم العمل.


وعلق خلال ظهوره في برنامج "صباحك ألوان" المذاع عبر قناة "الشمس": "سمعت أن المسلسل سيتم تأجيله للعام القادم.. ولا ممثل حيشتغل بسبب تخفيض الميزانية 40% خاصة بالظروف المالية الصعبة بالبلد".


وأوضح أن هذا التوقف لن يقتصر على مسلسل "جعفر العمدة" لكنه سيشمل أعمالا أخرى بسبب تخفيض الميزانيات.

 

فوشيا


 




 

 


 

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