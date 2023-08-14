مصدر يكشف سبب استحالة اقامة جزء ثاني من "جعفر العمدة"

الوكيل الإخباري- تحمس الجمهور لفكرة تقديم جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 المقبل، وذلك عقب نجاح الجزء الأول من العمل رمضان الماضي، ولكن هل بالفعل سيرى العمل النور خلال العام المقبل أم سيرى النور في المطلق؟



أكد مصدر لموقع "صدى البلد"، أن مسلسل جعفر العمدة 2 مشروع لن يكتمل لعدة أسباب.

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فعلى الرغم من أن محمد رمضان أكد أنه يتم التحضير للعمل لعرضه خلال رمضان 2024 أو رمضان 2025، إلا أن المصدر أكد أن مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني لن يكتمل.



وقال المصدر أن صناع العمل وجدوا أنه ليس هناك فكرة جديدة ومختلفة سيقدمها العمل، لذا خافوا من الفشل في تقديم موسم جديد، هذا بجانب اعتذار بطلات العمل الأساسين من تقديم العمل.







