الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن : هذا ما يحدث داخل نفق الداخلية بإتجاه الشميساني - صورة

بلدية غرب إربد تستحدث وحدة للرقابة الداخلية

تحت رعاية ولي العهد.. الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني

الارصاد : هذا الرقم القياسي لدرجة الحرارة في الأردن !

الأمير هاشم بن عبدالله نائباً للملك

الانتهاء من إعادة تأهيل الطريق الملوكي القصر-الربة

140 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

هيئة الطاقة تتلقى 910 طلبات للحصول على تراخيص الشهر الماضي

نمروقة: معالجة البيانات الشخصية من قبل جهة عامة لا يحتاج إلى موافقة

عائداً من عمله.. حادث مؤسف يخطف طبيب أردني

الإثنين، 14-08-2023 11:56 ص

مصدر يكشف سبب استحالة اقامة جزء ثاني من "جعفر العمدة"

zBy6c


الوكيل الإخباري- تحمس الجمهور لفكرة تقديم جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 المقبل، وذلك عقب نجاح الجزء الأول من العمل رمضان الماضي، ولكن هل بالفعل سيرى العمل النور خلال العام المقبل أم سيرى النور في المطلق؟

أكد مصدر لموقع "صدى البلد"، أن مسلسل جعفر العمدة 2 مشروع لن يكتمل لعدة أسباب.

اضافة اعلان

 

فعلى الرغم من أن محمد رمضان أكد أنه يتم التحضير للعمل لعرضه خلال رمضان 2024 أو رمضان 2025، إلا أن المصدر أكد أن مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني لن يكتمل.

وقال المصدر أن صناع العمل وجدوا أنه ليس هناك فكرة جديدة ومختلفة سيقدمها العمل، لذا خافوا من الفشل في تقديم موسم جديد، هذا بجانب اعتذار بطلات العمل الأساسين من تقديم العمل.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image64d9cb8cb79a1

محمد رمضان ينشر مقتطفات من اغنيته الجديدة "عربي"

55555555555

محمد لطفي يمازح علاء مرسي : "ليت الشعر يعود يوماً"

Doc-T-457367-638275962809835590

بعد استدعائها للمحكمة .. نادين نسيب نجيم توجه رسالة مؤثرة لابنائها

2163110_0

المهرجان القومي للمسرح المصري يختتم فعاليات دورته الـ 16

185521_6_1609628645

والدة صابر الرباعي تبكي متأثرة في اول ظهور لها -فيديو

710

هجوم على هنا الزاهد بسبب مسلسل سيب وأنا أسيب

أخبار متعلقة
20221213100118118

مي كساب: محمد سامي منصف للفنانين.. ولهذا وافقت على "جعفر العمدة 2"

6202311125042315904808

محمد رمضان يتحدث عن موعد عرض "جعفر العمدة2"

431079_0

لمن فاته العرض في رمضان ... "جعفر العمدة" على هذه القناة بدءا من اليوم

338572_0

سميرة عبد العزيز تكشف موقفها من المشاركة في جعفر العمدة 2

359573_60_1681200302

صورة- محمد رمضان يرغب بمشاركة هذه الفنانة في "جعفر العمدة 2 "

360673_3_1678905133

ما حقيقة مشاركة الفنان منذر رياحنة في الجزء الثاني من "جعفر العمدة"؟