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الأحد، 13-08-2023 04:00 م

مي كساب: محمد سامي منصف للفنانين.. ولهذا وافقت على "جعفر العمدة 2"

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الوكيل الإخباري- استعادت الفنانة المصرية، مي كساب، حضورها الفني، بعد أن دخلت في حالة حداد، جراء وفاة والدها مؤخراً، وظهرت في المؤتمر الصحافي؛ لترويج الموسم الخامس من المسلسل الإذاعي "ولا في الأحلام"، برفقة الفنانين: سامح حسين، وخالد سرحان.

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وبررت مي حضورها بالتزامها بمواعيدها الفنية، موجهة الشكر إلى أسرة المسلسل، لتأجيل موعد المؤتمر عدة أيام، نظراً لوفاة والدها.


وقالت إنها من عشاق الإذاعة، لذا هي حريصة على أن تقدم عملاً إذاعياً واحداً على الأقل في كل عام، وأضافت: "الإذاعة طول عمرها ليها جمهورها ومستمعوها، وأنا واحدة من جمهور الإذاعة، وكممثلة أحب دائمًا كل سنة يكون لي مسلسل إذاعي، ومبسوطة بالتجربة دي، وأتمنى إنها تنجح أكتر وأكتر".

وأشارت إلى أن الأعمال الإذاعية واكبت التطور التكنولوجي والرقمي، حتى تبقى في دائرة اهتمام الجمهور، كاشفة عن مدى انتشار المسلسلات الإذاعية، وحرص معظم نجوم الفن على المشاركة بها، لما لها من تأثير كبير، كونها تناقش قضايا حياتية كثيرة وقريبة من الناس.


في سياق متصل، أكدت مي، في لقائها التلفزيوني مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، أن المخرج محمد سامي منصف بحق الفنانين الذين يعملون معه، وأنه حريص على تقديمهم بصورة فنية لامعة، معتبرة أن موافقتها على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"، المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2024، تعود لطلبه منها ذلك.


وقالت: "محمد سامي يتقن تقديم الممثل في أفضل صورة، ونجاحي معه في (جعفر العمدة) نقلني إلى مصاف فنانات الصف الأول، لذا أقبل العمل معه عندما يختارني، ونجاح الجزء الأول من المسلسل يحمسني على تقديم الأفضل دائماً".


وظهرت مي بمسلسل "جعفر العمدة"، في رمضان الماضي، مع محمد رمضان، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومنذر رياحنة، وزينة، ومنة فضالي، وأحمد داش، وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً كبيراً في مصر والوطن العربي.


وبينت مي أنها لا تعرف امتدادات دورها بالتفصيل في الجزء الثاني من "جعفر العمدة"، مؤكدة أن العمل مازال في مرحلة الكتابة وإعداد السيناريو، لكنها عرفت من المخرج أن جميع الشخصيات ستتطور، وتنتقل إلى مرحلة جديدة، مبنية على نهاية قصة الجزء الأول.


وردت مي على سؤال، يتعلق بدعمها للفنانين الشباب، مبينة أنها ترد الدين لمن وقفوا معها وساندوها في بداياتها، حتى أصبحت نجمة معروفة، وقالت: "لا أتردد في تقديم المساعدة لكل فنان شاب يقصدني، فأنا في بداياتي وقف جنبي فنانون كثر وساندوني، وأرد لهم الدين من خلال مساندة الفنانين الشباب".

 

زهرة الخليج

 




 

 


 

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