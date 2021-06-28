جميلة عوض تدعم مرضى البهاق - صورة

الوكيل الإخباري - دعمت الفنانة الشابة جميلة عوض، مرضى البهاق، في اليوم العالمي للمرض، من خلال نشر صورة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".



الصورة التي نشرتها جميلة عوض هي غلاف لمجلة شهيرة وتظهر فيها كمريضة بهاق.

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وعلقت على الصورة قائلة: "نفسي كل الناس تقتنع إن الاختلافات اللي بيننا بتخلينا أجمل وأصدق وحقيقيين أكتر.. نفسي لما نلاقي حد مختلف عننا نقدّره ونحتفي باختلافه اللي بيميّزه مش نرفضه ونتنمر عليه.. ونفسي نكون قدرنا من خلال مسلسل إلا أنا لازم أعيش نساهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن البهاق ونساهم في نشر الوعي عنه".

يشار إلى أن جميلة عوض جسدت شخصية مريضة بهاق تخشى من معرفة الناس لطبيعة مرضها فتستخدم مساحيق التجميل وتعاني من التنمر بعد معرفة الناس لحقيقة مرضها، وذلك من خلال حكاية "لازم أعيش" ضمن مسلسل "إلا أنا".



الجدير بالذكر أن جميلة عوض شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حرب أهلية" مع يسرا وباسل الخياط.





المصدر - لها