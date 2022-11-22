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الثلاثاء، 22-11-2022 01:59 م

جنكيز جوشكون يروي ذكريات دوره في " ارطغرل" .. فيديو

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الوكيل الإخباري-" تورغوت ألب " كل من تابع مسلسل "أرطغرل" تعلق بهذه الشخصية التي قدمها جنكيز جوشكون، وتعلقوا بكل تفاصيلها من قوته الغير طبيعية، ضخامته، وطريقة قتاله.

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وقال جوشكون  بتصريح خاص  لـ ET بالعربي، "لقد كان رائعاً، بالنسبة لي كل الأدوار التي قدمتها مهمة، لكن "تورغوت" كان مميزاً، اظهرت من خلاله كل إمكانياتي وما أملكه، وكانت فرصة رائعة لأقدم إمكانياتي للجمهور ".

 

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