جينيفر لوبيز تكشف عن رقم هاتفها ورسائل تصلها بالملايين

الوكيل الإخباري - وضعت النجمة العالمية جينيفر لوبيز رقماً جديداً خاصاً يستطيع من خلاله الجمهور التواصل معها .



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وكشفت جينيفير لوبيز عن الرقم عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ووعدت جمهورها بالعديد من الأخبار الجيدة في الفترة المقبلة، وطلبت منهم أن يرسلوا لها رسائلهم عبر هذا الرقم.

وتلقت لوبيز العديد من الرسائل من مختلف أنحاء العالم من جانب المحبين الذين عبروا عن إعجابهم بها.

المصدر - الفن