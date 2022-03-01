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الثلاثاء، 01-03-2022 04:54 م

حازم إيهاب يطلب الدعاء لإبنه وهذا ما كشفه

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الوكيل الإخباري - أعلن الممثل المصري حازم إيهاب بمنشور على صفحته الخاص بموقع التواصل أن إبنه "يونس" المولود حديثاً والذي يعاني مشكلة في القلب سوف يخضع لإجراء عملية جراحية ثانية ، طالبا من محبيه وجمهوره الدعاء بالشفاء لابنه في صلواتهم حتى تمر هذه المرحلة الصعبة.

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وكتب حازم: "يونس داخل عملية تانية النهاردة بليل، أرجوكم الدعاء إنه يقوم منها على خير ويرجع لنا بالسلامة".


حالة من الحزن يعيشها الفنان الشاب حازم الذي تعاطف معهه الجمهور وتمنوا لإبنه الشفاء العاجل.

 

 

حازم إيهاب يطلب الدعاء لإبنه وهذا ما كشفه

الفن 

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