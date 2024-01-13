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السبت، 13-01-2024 09:32 ص

حبس طبيب شهير كاد يتسبب في قتل المذيعة إيمان الحصري

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الوكيل الإخباري - قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بمعاقبة طبيب شهير، تسبّب في إصابة المذيعة إيمان الحصري بأزمة صحية خطيرة، بالحبس عامين، وإلزامه بدفع كفالة مالية.

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وتعود الواقعة إلى نيسان من العام 2021، حيث دخلت المذيعة الشهيرة إلى إحدى المستشفيات لإجراء جراحة في الأمعاء والقولون، وتدهورت حالتها بشكل مفاجئ وسريع كاد يعرضها للموت.

 

وتبيّن أن الطبيب الذي أجرى الجراحة ارتكب خطأ طبيا ما أدى لمعاودة إخضاعها لجراحة جديدة لإصلاحه، لكنه تسبب في عدة أخطاء أخرى أدت لخضوع المذيعة لـ 7 جراحات متتالية في 21 يوم.

وتفاقمت الحالة الصحية للمذيعة وتدهورت صحتها مجددا ما تتطلب نقلها للعلاج بالخارج، حيث تبيّن قيام الطاقم الطبي المعالج بإصلاح كافة الأخطاء وهو ما نجم عنه تحسن صحة المذيعة واستعادتها لعافيتها.

 

لبنان 24

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