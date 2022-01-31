الإثنين 31-01-2022
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الإثنين، 31-01-2022 01:20 م

حسين فهمي ضيف شرف مهرجان جمعية الفيلم السنوي

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مهرجان جمعية الفيلم السنوي محمود عبد السميع، اختيار الفنان حسين فهمي ليكون ضيف شرف الدورتين 47 و48، من المهرجان الذي سيقام في الفترة ما بين 29 يناير و5 فبراير.

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وبرر محمود عبد السميع سبب الاختيار بالعلاقة الوطيدة التي تجمع بين المهرجان والنجم المصري، الذي فاز بمجموعة كبيرة من جوائزه.

من جانبه عبّر الفنان المصري حسين فهمي عن سعادته باختياره كضيف شرف على المهرجان، الذي وصفه بواحدٍ من أهم المهرجانات المصرية بسبب مصداقيته الفنية وقدرته على التنافس في الوجود بالساحة الفنية.

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