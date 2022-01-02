الأحد 02-01-2022
الوكيل الاخباري

شاهد فيديو الحادث المؤسف الذي أودى بحياة طبيبة شهيرة بعمان

55% إشغال فنادق العقبة ليلة رأس السنة

تعرف على اقل درجة حرارة سُجلت بتاريخ الاردن

خريف النخب.. والوطن!

تنفيذا للتوجيهات الملكية .. طرح عطاءات لبناء 16 مدرسة حكومية

الحكومة تمدد خدمات مدير عام الضريبة

بلد عربي يدرس قرار الإقفال العام بعد انتشار متحور أوميكرون

محافظ إربد : لا تهاون في متابعة تنفيذ أمر الدفاع 35

اتفاقية لحوسبة مركز صحي إصلاح وتأهيل سواقة

احالة ألوية في الأمن العام الى التقاعد - أسماء

الأحد، 02-01-2022 01:04 م

الشقيقان حسين ومصطفى فهمي في مسلسل واحد

173300Image1


الوكيل الإخباري - كشف النجمان الشقيقان حسين ومصطفى فهمي، أنهما سوف يخوضان تجربة العمل الدرامي معاً للمرة الأولى في تاريخهما الفني وذلك من خلال بطولة مسلسل "أولاد الهلالية"، حيث يشاركهما البطولة عفاف شعيب ومجموعة كبيرة من الفنانين؛ منهم أحمد سعيد عبد الغني ونجلاء بدر وشيري عادل وبسام رجب ومادلين طبر وحمدي الوزير وفتوح أحمد وشريف خير الله.

اضافة اعلان

 

المسلسل دراما اجتماعية صعيدية 30 حلقة، من تأليف سليمان دياب وإخراج فتحي عبد العزيز، ويبدأ التصوير منتصف يناير استعداداً للسباق الدرامي الرمضاني القادم.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Adele-new-song-Easy-On-Me-NME

أديل تشتري قصر سيلفستر ستالون المذهل بنصف الثمن - صور

Abdal-Majeed8

عبد المجيد عبد الله يعلن إصابته بداء مينيير

20190120135906214

أحمد بدير يعلن مشاركته بمسلسل الاختيار3

1566495479850454600

الوليد الحلاني يتعرض للإنتقادات بسبب مرافقيه - صورة

198639

ريتا حرب تخفي وجهها المصاب خلف ممثل سوري - صورة

d224b161f60b63f995a7b90a0e427e3e

أصالة تقدم كشف حساب عن العام الماضي - صورة

أخبار متعلقة
651f8d9997

حسين فهمي يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته

fahmi20210817.ipj_-730x438

مصطفى فهمي يحذر من انتحال شخصيته على تيك توك

images

محامية فاتن موسى تهدد مصطفى فهمي

image (2)

محامية فاتن موسى تكشف تفاصيل طلاق موكلتها من مصطفى فهمي - فيديو

f1f3a710-0abc-49d7-ba5e-3ea266c2d324_16x9_1200x676

أزمة جديدة ومحضران في نزاع مصطفى فهمي وفاتن موسى