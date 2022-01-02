الشقيقان حسين ومصطفى فهمي في مسلسل واحد

الوكيل الإخباري - كشف النجمان الشقيقان حسين ومصطفى فهمي، أنهما سوف يخوضان تجربة العمل الدرامي معاً للمرة الأولى في تاريخهما الفني وذلك من خلال بطولة مسلسل "أولاد الهلالية"، حيث يشاركهما البطولة عفاف شعيب ومجموعة كبيرة من الفنانين؛ منهم أحمد سعيد عبد الغني ونجلاء بدر وشيري عادل وبسام رجب ومادلين طبر وحمدي الوزير وفتوح أحمد وشريف خير الله.

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المسلسل دراما اجتماعية صعيدية 30 حلقة، من تأليف سليمان دياب وإخراج فتحي عبد العزيز، ويبدأ التصوير منتصف يناير استعداداً للسباق الدرامي الرمضاني القادم.



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