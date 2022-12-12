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الإثنين، 12-12-2022 01:40 م

حسين فهمي مع خالد يوسف في كواليس مسلسل 'سره باتع' - صور

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الوكيل الإخباري - وقع اختيار المخرج المصري، خالد يوسف، على الفنان القدير حسين فهمي؛ ليكون بطلاً لأول أعماله الدرامية التلفزيونية "سره الباتع"، الذي يعود من خلاله أيضاً للإخراج بعد فترة طويلة من التوقف.

ويواصل الفنان حسين فهمي، حالياً، تصوير مشاهده في مسلسل "سره الباتع"، كما شارك مع جمهوره عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" عدة صور من كواليس التصوير، وعلق عليها بالقول: "الديكور الخاص بمسلسل (سره الباتع) مع المخرج خالد يوسف.. رمضان 2023".

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ويعود، أيضاً، حسين فهمي إلى جمهوره بمسلسل "سره الباتع"، بعد غياب عن المشاركة في مسلسلات رمضان.

 

 يشار إلى أن مسلسل "سره الباتع" هو دراما عصریة تاریخیة، تدور أحداثها بين زمنين: العصر الحاضر، وعصر الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، والقصة التاريخية مستوحاة من قصة للأديب الكبير الراحل يوسف إدريس "سره الباتع"، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة "سينرجي" للإنتاج الفني لمنتجها تامر مرسي، وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي.

 


 


 


زهرة الخليج

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