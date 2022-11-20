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الأحد، 20-11-2022 10:23 ص

رئيس مهرجان القاهرة السينمائي يتحدث عن الكواليس ويكشف ميزانيته

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الوكيل الإخباري-كشف الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أن ميزانية المهرجان تبلغ 40 مليون جنيه، يأتي نصفها على شكل دعم لوجستي من الوزارات والمؤسسات الكبرى.

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وأكد فهمي أنه، منذ تسلمه إدارته، قرر أن تكون رؤية المهرجان متوجهة لأن يوازي المهرجانات السينمائية العالمية، مثل: "برلين"، و"كان"، و"فينيسيا"، خلال سنوات قليلة، وقال: "نحن مهرجان عريق، ولا ينقصنا شيء لأن نكون بموازاة أكبر المهرجانات العالمية، ونحن نسعى لأن نواصل التفوق بما نقدمه من مضمون ومحتوى وبرمجة لأفلام من مختلف أنحاء العالم".


وحول سبب عدم إقامة معرض مقتنيات عمر الشريف، الذي تم الإعلان عنه سابقاً، بين فهمي أن إدارة المهرجان وصلها اتصال من نجله، يرفض فيه إقامة المعرض رغم موافقته المسبقة، وإرساله بدلات الفنان الراحل، وقال: "قمنا باستلام البدل ومتعلقاتها والاهتمام بها، واختيار طريقة عرضها مع الأفلام التي شارك بها الفنان الراحل، لكن نجل الفنان اتصل فجأة وطلب إيقاف المعرض.. دون أسباب واضحة".


كما قلل فهمي من أهمية عدم وجود فنان عالمي في حفل الافتتاح، حيث كانت تشير التكهنات إلى حضور النجم ريتشارد جير، بالقول: "لم نتحدث رسمياً عن حضور فنان عالمي، كما أنني لا أرى ضرورة لحضور فنان عالمي، وهذا لا يعني أننا لا نرحب بوجودهم معنا".

وبرر فهمي عدم افتتاح دورات المهرجان بفيلم مصري، برغبة المهرجان في ألا يتحول إلى حدث محلي، كون المهرجان يستقطب أفلاماً عالمية لها وزنها وثقلها العالمي. وقال: "السينما المصرية رائدة، والقاهرة السينمائي من أهم 14 مهرجاناً حول العالم".


وعن تكريم الفنان الراحل سمير صبري، بين فهمي أنه كان مهماً أن يتم تكريمه في المهرجان، لدوره الكبير في الحياة الفنية، وكذلك تكريم الفنانة لبلبة، مشيراً إلى أن الفنانين الراحلين: عزت أبوعوف، وهشام سليم، سيكون لهما حضور في دورة العام المقبل.

 

زهرة الخليج

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