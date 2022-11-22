رئيس مهرجان القاهرة السينمائي يوضح حول الزي الرسمي للنجوم

الوكيل الإخباري-تسعة أيام مرت على انطلاق الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة حسين فهمي، التي تضمنت العديد من العروض السينمائية والندوات الحوارية والفعاليات المتنوعة، وتصل اليوم 22 نوفمبر إلى ختامها.



ومع وصول المهرجان إلى الختام، عبّر حسين فهمي في لقاء له مع ET بالعربي عن سعادته الكبيرة ورضاه عن هذه الدورة، وقال: "سعيد جداً بكل النشاطات فيها والإقبال الذي حصل"، وأشار إلى أن التقارير اليومية للمهرجان بيّنت أن أعداد المشاهدات في هذا العام كانت أعلى من الأعوام التي سبقتها.



وفي سؤال لـ حسين فهمي حول ما إن كان قد وجد التزاماً تاماً من النجوم بقرار ارتداء الزي الرسمي (DRESS CODE) في هذه الدورة، أجاب: "كل واحد مسؤول عن نفسه، إنما أنا بقول يا جماعة لازم يكون في DRESS CODE كلنا نلبسه ودة المتعارف عليه في العالم كله، بعد كدة اللي عاوز يخل هو المسؤول".



ولفت حسين فهمي إلى أن هناك بعض الأشخاص أخلّوا بهذا القرار وعقّب: "ناس مسؤولة عن نفسها لبست لبس هي شايفة إنه كويس، ودي مسألة تخصها، لكن في العموم أنا شايف إن الشكل العام كان كويس جداً، لأن لما يبقى عندك مضمون جيد لازم يكون الشكل يواكب المضمون، لأن المضمون الجيد مش حيبان إلا لما يبقى في شكل جيد أيضاً.

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وكان حسين فهمي قد أصدر في الأول من سبتمبر الماضي قراراً يقضي بضرورة التزام الأشخاص الذين سيحضرون حفلي الافتتاح والختام في مهرجان القاهرة بالزي الرسمي للمهرجانات، ولاقى حينها قرار حسين فهمي ردود فعل إيجابية على السوشيال ميديا.





ET عربي

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