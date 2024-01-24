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الأربعاء، 24-01-2024 12:09 م

حقيقة مرض نجاة الصغيرة.. سر جلوسها على كرسي متحرك بآخر ظهور لها

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان محمد أنور كواليس الصورة التي نشرها على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" وظهر فيها مع الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة في المطار وهي جالسة على كرسي متحرك أثناء مغادرتها المملكة العربية السعودية، بعد حضورها حفلة Joy Awards، الذي أقيمت يوم السبت الماضي.

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وكشف أنور سبب ظهور نجاة على كرسي متحرك قائلاً: "كنت من المحظوظين إني قابلت الست الجميلة نجاة الصغيرة، لأني بحبها بشكل مش طبيعي، زي كل الوطن العربي اللي بيحبها، ولما اتكلمت معاها كانت في منتهى الرقي والشياكة".


وأكد أنور أن نجاة كويسه وبتمشي عادي، وعن سبب ظهورها على كرسي متحرك، قال: "كانت على كرسي متحرك بسبب إن صالة المطار طويلة وفي إجراءات، وعلشان أي واحد كبير في سن بيجيبوا كرسي متحرك، علشان يسهلوا حركته، لكن هي كويسه وبتمشي عادي".


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