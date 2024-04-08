حمادة هلال يحتفل بنجاح 'المداح 4' مع أهالي مسقط رأسه

الوكيل الإخباري - اجتمع الممثل المصري حمادة هلال يوم السبت، مع أهالي منطقته في الزاوية الحمراء في القاهرة، للاحتفال بالنجاح الذي حققه مسلسله "المداح 4"، ولمشاركتهم على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.



وبحسب المشاهد التي تم تناقلها عبر منصات التواصل، فقد أغدق أهالي منطقة "الزواية الحمراء" في مصر، الممثل بالفرح والترحيب.

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وفي تعليق مليء بالحماس، قال هلال: "أنا سعيد للغاية بردود الفعل الإيجابية التي تلقيتها على مسلسل "المداح 4". بذلنا قصارى جهدنا لتقديم عمل فني متميز يليق بجمهورنا، وأنا ممتن لكل من ساهم في هذا النجاح، من طاقم العمل إلى الجمهور الكريم".





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