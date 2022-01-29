السبت 29-01-2022
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السبت، 29-01-2022 01:41 م

حورية فرغلي تكشف سبب تأجيل فيلمها الجديد

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الوكيل الإخباري - رغم أن فيلم "براءة ريا وسكينة" يتم تصويره منذ مدة زادت على العامين إلا أن التأجيلات الكثيرة حالت حتى الآن دون استكمال التصوير بشكل نهائي.

وكشفت بطلة العمل الفنانة حورية فرغلي في تصريحات صحافية، عن السبب الحقيقي لتأجيل التصوير من جديد.

وقالت حورية: "عرفت بعودة العمل حينما عدت من لبنان، ولكن سنؤجل التصوير فترة قليلة وذلك لأن المنتج كُسرت قدمه في الكواليس، ونحن نتناول في العمل حياة ريا وسكينة ولكن من منطقة مختلفة عما تناولتها أعمال فنية من قبل".

لها

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