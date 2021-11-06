السبت 06-11-2021
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السبت، 06-11-2021 11:30 ص

رابح صقر يحتفل بعيد ميلاده.. واحلام اول المهنئين - صورة

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الوكيل الإخباري - وجّهت الفنانة الإماراتية أحلام التهنئة للفنان السعودي رابح صقر بمناسبة عيد ميلاده، اذ انها نشرت صورة له على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها بالقول: "كل عام وانت بألف خير يا عبقري الالحان والموسيقى العربيه كل عام وانت صقر الاغنيه العربيه الفنان الكبير الرائع المدرسه".

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وكانت قد توجهت أحلام مؤخرا للفنانة اللبنانية كارول سماحة برسالة تهنئة على إصدار أغنيتها الجديدة "يا شباب يا بنات".

 

وكتبت أحلام على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "الله الله الله أعشق صوتها كارول سماحة".

 

 

المصدر - الفن 

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