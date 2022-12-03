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السبت، 03-12-2022 09:19 ص

الموت يفجع رزان المغربي

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الوكيل الإخباري-فُجعت الممثلة والإعلاميّة اللبنانيّة رزان المغربي بوفاة مرام زياد، ونعتها في منشورٍ عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

فدوّنت رزان المغربي في منشورها الحزين: "البقاء لله... الله يرحم خالتي رح اشتقلك بكل التفاصيل والذكريات. مرام زياد، الله يرحم ست الكل في الجنة يا رب".

كما كتبت رزان في منشورٍ آخر: "بعدني ما بفهمك. بحاول اقتنع فيك، شو هالحدث الغريب اللي بيشكل نقطة مهمة بحياتنا. النقطة الأولى منجي عالدني والتانية منفل طيب الإيمان هو الشي الوحيد اللي بيساعدنا الله والناس والذكريات الحلوة بس الغربة والبعد بيمحوا الذكريات والمشاعر بتكون قوية وصعبة الدنيا سريعة وبعيدة".

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