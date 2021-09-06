​رضوان عقيلي​ يعلن إصابته بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - علم موقع "الفن" أن الممثل السوري رضوان عقيلي أصيب بفيروس كورونا بعد أن أجرى مسحة وصدرت نتيجتها بأنها إيجابية.

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ووفق معلوماتنا فإن وضعه مستقر وأجرى على نفسه حجراً صحياً في منزله بعيداً عن الجميع إلى حين شفائه التام.



ويشار إلى أن عقيلي شارك في الموسم الماضي بثلاثة أعمال هي "شارع شيكاغو" و"باب الحارة 11" و"الكندوش".



يذكر بأن العديد من الممثلين السوريين أصيبوا بفيروس كورونا في أوقات سابقة منهم هناء نصور وديمة بياعة ومصطفى الخاني وباسل حيدر ومحمد فردوس أتاسي وسوسن ميخائيل.

المصدر - الفن